20 тарифных решений РЭК Свердловской области были отменены решением ФАС

Posted 30 октября 2018,, 02:30
Published 30 октября 2018,, 02:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В результате проверки со стороны ФАС было установлено, что РЭК Свердловской области за период с 2016 по 2018 года не отразила в документах анализ экономической обоснованности принятых расходов по всем статьям затрат при установлении тарифов.
Нарушения специалисты выявили в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме этого ФАС выявила экономически необоснованные расходы, сообщает «Интерфакс Россия».
Антимонопольная служба отменила установленные с нарушениями тарифы и потребовала установить тарифные решения в соответствии с действующим законодательством.