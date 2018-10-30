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Posted 30 октября 2018,, 19:30

Published 30 октября 2018,, 19:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Главный федеральный инспектор по Свердловской области официально ушёл в отставку

30 октября 2018, 19:30
Минувший четверг стал последним днём работы главного федерального инспектора по Свердловской области Данила Трубинова. С 25 октября он более не занимает данный пост и, по слухам, пытается найти себя в органах власти Среднего Урала.

Сам Трубинов называет причиной своей отставки обновление кадрового состава уральского полномочного представительства. Это стало происходить после того, как новым полпредом президента России в Уральском федеральном округе стал Николай Цуканов. Политологи считают, что таким образом Цуканов «очищает» свою команду от людей предшественника Игоря Холманских.

«Ведомости Урал» сообщают, что временно исполняющим обязанности главного федерального инспектора по Свердловской области стал Сергей Осипов. Трубинов же, по слухам, пытается найти место в органах власти Среднего Урал и уже провёл переговоры с главой региона Евгением Куйвашевым.

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#Общество#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Отставка#Вакансия#Полпред#Николай Цуканов#Данила Трубинов
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