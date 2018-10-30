Конференции ООН могут пройти в Екатеринбурге

Posted 30 октября 2018, 05:43
Published 30 октября 2018, 05:43
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
С такой инициативой выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время встречи в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутеррешом.
По словам Куйвашева, руководство области стремится к расширению взаимодействия со структурами Организации Объединенных Наций и предлагает площадки Екатеринбурга для проведения конференции ООН по торговле и развитию, а также мероприятий в рамках программы ООН по населенным пунктам.
Также Гутерреш поддержал предложение Куйвашева о проведении в столице Урала Первого Всемирного молодежного форума ООН, сообщает Ura.ru.