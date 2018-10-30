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Posted 30 октября 2018, 05:43

Published 30 октября 2018, 05:43

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Конференции ООН могут пройти в Екатеринбурге

30 октября 2018, 05:43
Конференция всемирной организации по торговле и развитию и Всемирный молодежный форум ООН могут пройти на площадках Екатеринбурга.

С такой инициативой выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время встречи в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутеррешом.

По словам Куйвашева, руководство области стремится к расширению взаимодействия со структурами Организации Объединенных Наций и предлагает площадки Екатеринбурга для проведения конференции ООН по торговле и развитию, а также мероприятий в рамках программы ООН по населенным пунктам.

Также Гутерреш поддержал предложение Куйвашева о проведении в столице Урала Первого Всемирного молодежного форума ООН, сообщает Ura.ru.

#Политика#Новости УрФО#Евгений Куйвашев#Конференция#ООН#Екатеринбург
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