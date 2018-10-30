Кто такие квартальные инспекторы Нижнего Тагила?

Еще с 2015 года правительство Свердловской области делегировало нам полномочия о составлении протоколов об административных правонарушениях. В частности нарушение тишины и порядка и правил выгула собак. Это то, чем раньше занимались сотрудники полиции. Это те материалы, которые приходят нам из полиции, когда, например, жильцы дома вызывают полицию по поводу шума, расклейки рекламы. Все это отрабатывают сотрудники полиции, но систематизируем, составляем протоколы уже мы. Чаще всего это жалобы на шум, хулиганит сосед, вызвали люди полицию, полицейский приехал и опросил, все документы, которые он собрал, он передал нам. А мы должны уже разобраться. Вызвать потерпевшего, поговорить, составить протокол. Далее – административная комиссия,рассказывают квартальные.