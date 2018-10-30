Кто такие квартальные инспекторы Нижнего Тагила?

Posted 30 октября 2018,, 10:45
Published 30 октября 2018,, 10:45
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
За каждым квартальным инспектором закреплена определенная территория, на которой они осуществляют контроль за соблюдением действующего законодательства.
В их компетенцию входит:
Помимо этого в 2015 году квартальным правительством Свердловской области были делегированы некоторые обязанности участковых уполномоченных полиции.
Еще с 2015 года правительство Свердловской области делегировало нам полномочия о составлении протоколов об административных правонарушениях. В частности нарушение тишины и порядка и правил выгула собак. Это то, чем раньше занимались сотрудники полиции. Это те материалы, которые приходят нам из полиции, когда, например, жильцы дома вызывают полицию по поводу шума, расклейки рекламы. Все это отрабатывают сотрудники полиции, но систематизируем, составляем протоколы уже мы. Чаще всего это жалобы на шум, хулиганит сосед, вызвали люди полицию, полицейский приехал и опросил, все документы, которые он собрал, он передал нам. А мы должны уже разобраться. Вызвать потерпевшего, поговорить, составить протокол. Далее – административная комиссия,рассказывают квартальные.
Квартальные работают на выездах и в кабинете с бумагами. Обычно, половина дня тратится на выезды, а половина – на работу с административными правонарушениями и документацией. Рабочий день – не нормированный, так как решение некоторых вопросов приходится откладывать на вечер, чтобы застать граждан дома или проверить работу освещения в темное время суток.
Некоторая работа требует оперативности.
Если жители, например, звонят, или мы сами устанавливаем, что что-то происходит, то мы сразу же выезжаем и встречаемся с организацией, юридическим или физическим лицом. И принимаем меры по согласованию,рассказали квартальные.
Помимо оперативного реагирования, нужно работать еще и по административным правонарушениям, а также по обращениям граждан. Некоторые жители создают сложности, как говорят сами инспекторы, «бумажную волокиту».
Большая бумажная волокита. Отсутствие соглашений с определенными организациями. Например, житель приходит к депутату и началась вот эта волокита. Депутат свой запрос отправляет на главу, глава города свое решение отправляет главе администрации, глава администрации приходит уже к нам. Получается проблема проходит через три этапа, хотя можно было решить сразу же, придя к нам, к начальнику отдела, и мы все бы решили. Жители, конечно, это по незнанию делают. Но у нас на все это уходит время, потому, что нужно больше бумажек готовить,говорит квартальный Дмитрий Кривошеенко.
Зачастую жители районов не знают правила благоустройства города или не знают, куда обращаться в случае конкретной проблемы. Некоторые пишут на «Городской контроль». Но, порой, быстрее и эффективнее обратиться напрямую в ресурсную организацию, управляющую компанию или к квартальному.
Не каждый знает законы, правила благоустройства, внутренние законы Свердловской области. Когда приходит юрлицо, физлицо, должностное лицо, ты просто с ним начинаешь разговаривать, что у нас в городе существуют такие правила, такие порядки, которые нарушать нельзя. Например, правила благоустройства. Вы заметили, что урн стало больше? А это прописано в правилах благоустройства, что у учреждений должно стоять как минимум две урны. Профилактическая разъяснительная работа. И не только с нарушителями. Также бабушки у подъезда сидят, увидят и тут же вопросы пошли и это важно,говорят инспекторы.
Квартальными инспекторами работают не только специалисты в сфере ЖКХ, но и профессионалы в других сферах, например, в юриспруденции. Разнообразие специальностей дает большой плюс в работе, так как инспекторы могут заручиться поддержкой и консультацией друг друга по тем или иным вопросам. Помимо этого, специалисты совершают совместные выезды на объекты для всестороннего рассмотрения проблемы и более эффективного ее решения.
Мы просто делимся опытом друг с другом и между районами в том числе. Мы в одной части профессионалы, человек в другой части профессионал, и вот мы делились опытом,говорят квартальные.
Все квартальные инспекторы находятся в администрациях районов, либо на подведомственной территории. За каждым закреплен номер телефона и определенные улицы. Узнать, какой именно квартальный инспектор отвечает за вашу улицу, можно на сайте администрации города.
В Тагилстроевском районе работают: Дмитрий Кривошеенко, Анжела Ларионова, Азиз Муллажанов, Вячеслав Богданов.
В Ленинском районе квартальными работают Андрей Полухин, Антон Тимофеев, Ирина Смирнова.
В Дзержинском районе четыре квартальных инспектора: Светлана Гетке, Гульназ Заганнурова, Ольга Жилтухина, Альфия Камалутдинова.