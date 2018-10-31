Два тагильчанина обвиняются в оскорблении и драке с полицейскими

Первый случай произошел в дежурной части одного из отделов полиции города. Пьяный тагильчанин пришел туда и попросил вызвать ему «скорую помощь», так как повредил ногу. Прибывшие на место медики попытались осмотреть мужчину, однако тот повел себя агрессивно. Когда сотрудники полиции попытались его успокоить, он начал их оскорблять нецензурной бранью и ударил одного из полицейских.