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Posted 31 октября 2018, 02:30

Published 31 октября 2018, 02:30

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Фестиваль адаптивной культуры состоится 2 ноября в главной библиотеке Нижнего Тагила

31 октября 2018, 02:30
На площадке Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила планируется проведение Фестиваля адаптивной культуры. На нескольких площадках пройдут инклюзивные мастер-классы, презентации, спектакли и экскурсии.

С 14 до 17 часов 2 ноября в здании главной библиотеки Нижнего Тагила пройдёт Фестиваль адаптивной культуры. Участники подготовили для гостей насыщенную программу, наполненную яркими и интересными событиями.

На одной из площадок зрители смогут наблюдать две постановки Антона Павловича Чехова, а после исполнение песен популярных советских композиторов членами Нижнетагильского отделения Всероссийского общества слепых. Рядом с театральной зоной разместится площадка по азам тагильской росписи, где любой желающий под руководством мастера Евгения Новокшонова научится визитной карточке тагильских профессионалов – двухцветному мазку.

Также посетители Фестиваля научатся набирать текст шрифтом Брайля, сплетут цветок из бисера, порисуют песком и смогут создать собственный мультфильм. В рамках мероприятия планируется также проведение нескольких выставок, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.

А для любителей прогулок на свежем воздухе станут доступны инклюзивные экскурсии с подробным описанием скульптур в Театральном сквере. Подобные экскурсии позволяют незрячим людям понять, как выглядит сквер после реконструкции, из чего созданы скульптуры, дорожки, чаши фонтанов, познакомиться с историей сквера.

#Свободное время#Нижний Тагил#Фестиваль#Отдых#Центральная городская библиотека#Люди с овз
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