Фестиваль адаптивной культуры состоится 2 ноября в главной библиотеке Нижнего Тагила

На одной из площадок зрители смогут наблюдать две постановки Антона Павловича Чехова, а после исполнение песен популярных советских композиторов членами Нижнетагильского отделения Всероссийского общества слепых. Рядом с театральной зоной разместится площадка по азам тагильской росписи, где любой желающий под руководством мастера Евгения Новокшонова научится визитной карточке тагильских профессионалов – двухцветному мазку.