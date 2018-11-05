Посвящённый Дню народного единства митинг прошёл в Усть-Утке

4 ноября в полдень в Усть-Утке на месте, где 400 лет назад участники второго ополчения с Урала отправлялись на защиту Москвы от польской интервенции, собрались жители деревни и гости на торжественном митинге. В нём также приняли участие мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутат областного Заксобрания Михаил Ершов, областные чиновники и представители общественных организаций.