Дзюдоисты из Свердловской области примут участие в первенстве страны по дзюдо

Posted 6 ноября 2018, 07:19
Published 6 ноября 2018, 07:19
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
В столице Урала 3-4 ноября прошли Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти Героя-разведчика советского союза Н.И. Кузнецова.
Более 200 спортсменов из 23 регионов России соревновались за звание «Мастер спорта России» и возможность принять участие в первенстве страны по дзюдо среди юниоров и юниорок (1997-2001 г.р.).
По итогам соревнований спортсмены из Федерации дзюдо Свердловской области Ольга Титова, Фуад Хаспладов и Игорь Долганов получили чёрный пояс, звания «Мастер спорта России» и путевку на первенство страны, сообщает Федерация дзюдо Свердловской области.