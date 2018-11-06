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Posted 6 ноября 2018, 07:19

Published 6 ноября 2018, 07:19

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Дзюдоисты из Свердловской области примут участие в первенстве страны по дзюдо

6 ноября 2018, 07:19
Дзюдоисты из Свердловской области получили возможность принять участие в первенстве страны по дзюдо.

В столице Урала 3-4 ноября прошли Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти Героя-разведчика советского союза Н.И. Кузнецова.

Более 200 спортсменов из 23 регионов России соревновались за звание «Мастер спорта России» и возможность принять участие в первенстве страны по дзюдо среди юниоров и юниорок (1997-2001 г.р.).

По итогам соревнований спортсмены из Федерации дзюдо Свердловской области Ольга Титова, Фуад Хаспладов и Игорь Долганов получили чёрный пояс, звания «Мастер спорта России» и путевку на первенство страны, сообщает Федерация дзюдо Свердловской области.

#Спорт#Новости УрФО#Свердловская область#Соревнования#Первенство России#Дзюдо#Екатеринбург
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