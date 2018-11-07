56-летняя екатеринбурженка выманила 27 млн у знакомых и получила за это 5 лет

Posted 7 ноября 2018,, 15:33
Published 7 ноября 2018,, 15:33
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
С 2007 по 2015 года 56-летняя женщина занимала у своих знакомых деньги, говоря, что они ей требуются для сделок с недвижимостью. Деньги она брала под 72% годовых и писала расписки тем, у кого брала денежные средства. Для того чтобы не вызывать подозрений екатеринбурженка выплачивала часть процентов и далее занимала более крупные суммы.
От действий осужденной пострадал 21 человек. Среди них жительница уральской столицы, которая знала обвиняемую на протяжении 20 лет. Она дала в долг злоумышленнице более девяти млн рублей. Общий ущерб, причиненный пострадавшим, - 27 млн рублей.
Женщина осуждена на пять лет колонии и была взята под стражу в зале суда, пишут «Вечерние Ведомости».