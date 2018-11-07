tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября 2018,, 08:14

Published 7 ноября 2018,, 08:14

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Начальник полиции Первоуральска Олег Грехов задержан по подозрению в коррупции

7 ноября 2018, 08:14
7 ноября сотрудники регионального ФСБ и сотрудники ГУ МВД Свердловской области задержали начальника полиции Первоуральска Олега Грехова по подозрению в коррупции.

Утром 7 ноября сотрудники ФСБ совместно с полицейскими подразделения собственной безопасности ГУ МВД Свердловской области провели задержание начальника полиции Первоуральска Олега Грехова у дома по месту проживания.

Также задержан бывший начальник бюро специальных технических мероприятий «БСТМ» ГУ МВД по Свердловской области подполковник Артем Письменный.

Кроме того, УФСБ провели обыски в квартире, в кабинете Грехова и на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ входит в группу ЧТПЗ бизнесмена Андрея Комарова). По неподтвержденным данным, Андрей Письменный и Олег Грехов по заказу представителей ПНТЗ прослушивали телефонные разговоры их конкурентов. Данные сведения нуждаются в проверке, сообщают «Вечерние Ведомости».

Решается вопрос об отстранении начальника полиции Первоуральска от занимаемой должности на период проведения следствия.

Материалы по теме
Цуканов назвал самый показательный пример коррупции в Свердловской области
#Общество#Первоуральск#Проверка#Свердловская область#ФСБ#Коррупция#Обыск#Начальник#МВД России
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07