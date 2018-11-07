Начальник полиции Первоуральска Олег Грехов задержан по подозрению в коррупции

Posted 7 ноября 2018,, 08:14
Published 7 ноября 2018,, 08:14
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Утром 7 ноября сотрудники ФСБ совместно с полицейскими подразделения собственной безопасности ГУ МВД Свердловской области провели задержание начальника полиции Первоуральска Олега Грехова у дома по месту проживания.
Также задержан бывший начальник бюро специальных технических мероприятий «БСТМ» ГУ МВД по Свердловской области подполковник Артем Письменный.
Кроме того, УФСБ провели обыски в квартире, в кабинете Грехова и на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ входит в группу ЧТПЗ бизнесмена Андрея Комарова). По неподтвержденным данным, Андрей Письменный и Олег Грехов по заказу представителей ПНТЗ прослушивали телефонные разговоры их конкурентов. Данные сведения нуждаются в проверке, сообщают «Вечерние Ведомости».
Решается вопрос об отстранении начальника полиции Первоуральска от занимаемой должности на период проведения следствия.