Новая электросеть появилась в Нижнем Тагиле

Электросети на станции, где проживает около 20 человек, на протяжении долгого времени никто не обслуживал и не ремонтировал. В последствии энергетики планируют провести реконструкцию трансформаторной подстанции, которая питает населенный пункт, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.