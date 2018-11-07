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Posted 7 ноября 2018,, 09:04

Published 7 ноября 2018,, 09:04

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Новая электросеть появилась в Нижнем Тагиле

7 ноября 2018, 09:04
На станции Горбуново под Нижним Тагилом проходит модернизация электросетевой инфраструктуры.

На первом этапе специалисты «Облкоммунэнерго» заменили старые деревянные опоры на железобетонные и заменили 200 м «голого» провода воздушной линии 0,4 кВ – на СИП.

Электросети на станции, где проживает около 20 человек, на протяжении долгого времени никто не обслуживал и не ремонтировал. В последствии энергетики планируют провести реконструкцию трансформаторной подстанции, которая питает населенный пункт, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.

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#Общество#Нижний Тагил#Горбуново#Ремонт#Лэп
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