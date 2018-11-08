Астрономия, судомоделизм и история: юные тагильчане приглашаются на занятия в ГДДЮТ

Posted 8 ноября 2018, 01:30
Published 8 ноября 2018, 01:30
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
В объединение «Радиоуправляемый судомоделизм» приглашают детей с 10 лет. Ребят научат создавать модели яхт, катеров, лодок и парусников. Занятия будет проводить Александр Лапин, победитель VIII Всероссийского конкурса педагогов допобразования «Сердце отдаю детям».
Ученики средних и старших классов смогут посетить занятия по астрономии. Программы ведет Сергей Потоскуев, кандидат физико-математических наук, доцент.
Еще одним проектом дворца стала программа занятий по истории и обществознанию. К участию приглашаются ребята из 7-10 классов. Курс рассчитан на развитие творческих способностей, мотивацию к изучению предметов. Кроме того, занятия смогут помочь в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
Обучение во всех кружках бесплатное, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.