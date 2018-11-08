tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября 2018, 01:30

Published 8 ноября 2018, 01:30

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Астрономия, судомоделизм и история: юные тагильчане приглашаются на занятия в ГДДЮТ

8 ноября 2018, 01:30
В ГДДЮТ начались занятия по астрономии, радиоуправляемому судомоделизму, а также по обществознанию и истории.

В объединение «Радиоуправляемый судомоделизм» приглашают детей с 10 лет. Ребят научат создавать модели яхт, катеров, лодок и парусников. Занятия будет проводить Александр Лапин, победитель VIII Всероссийского конкурса педагогов допобразования «Сердце отдаю детям».

Ученики средних и старших классов смогут посетить занятия по астрономии. Программы ведет Сергей Потоскуев, кандидат физико-математических наук, доцент.

Еще одним проектом дворца стала программа занятий по истории и обществознанию. К участию приглашаются ребята из 7-10 классов. Курс рассчитан на развитие творческих способностей, мотивацию к изучению предметов. Кроме того, занятия смогут помочь в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Обучение во всех кружках бесплатное, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

#Свободное время#Нижний Тагил#Дети#Школьники#ГДДЮТ#Модель#Астрономия#Занятия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика