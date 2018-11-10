Более 600 телефонов были изъяты в свердловских колониях с начала года

С января по ноябрь сотрудники ГУФСИН России по Свердловской области изъяли более 600 сотовых телефонов, которые пытались передать в колонии. Помимо средств связи самыми частыми передачами стали наркотики и алкоголь.