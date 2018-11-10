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Posted 10 ноября 2018,, 05:30

Published 10 ноября 2018,, 05:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Более 600 телефонов были изъяты в свердловских колониях с начала года

10 ноября 2018, 05:30
С января по ноябрь сотрудники ГУФСИН России по Свердловской области изъяли более 600 сотовых телефонов, которые пытались передать в колонии. Помимо средств связи самыми частыми передачами стали наркотики и алкоголь.

За 10 месяцев, прошедших с начала года, в колонии Свердловской области пытались пронести 603 телефона, 326 сим-карт, 129,2 грамма наркотических средств и 7,3 литра напитков, содержащих спирт.

Например, 8 ноября в ИК-53 сотрудники ГУФСИН обнаружили икону, внутри которой находился сотовый телефон. А в конце октября заключённый СИЗО-1 в Екатеринбурге попытался пронести телефон в прямой кишке, сообщают «Вечерние Ведомости».

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#Общество#Свердловская область#Колония#ГУФСИН#Заключенные#Исправительная колония#Сотовый телефон#Сим-карты
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