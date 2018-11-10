Более 600 телефонов были изъяты в свердловских колониях с начала года

Posted 10 ноября 2018,, 05:30
Published 10 ноября 2018,, 05:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
За 10 месяцев, прошедших с начала года, в колонии Свердловской области пытались пронести 603 телефона, 326 сим-карт, 129,2 грамма наркотических средств и 7,3 литра напитков, содержащих спирт.
Например, 8 ноября в ИК-53 сотрудники ГУФСИН обнаружили икону, внутри которой находился сотовый телефон. А в конце октября заключённый СИЗО-1 в Екатеринбурге попытался пронести телефон в прямой кишке, сообщают «Вечерние Ведомости».