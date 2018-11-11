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Posted 11 ноября 2018, 06:00

Published 11 ноября 2018, 06:00

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Цикл литературных встреч для начинающих писателей стартовал в Нижнем Тагиле

11 ноября 2018, 06:00
Теперь начинающие тагильские писатели смогут получить профессиональную оценку своих творений и научиться писать стихи и прозу. На базе Центральной городской библиотеки стартовали циклы литературных встреч для новичков в писательском деле.

10 ноября в Центральной городской библиотеке состоялась встреча начинающих писателей и члена Союза российских писателей Якова Васильевича Разливинского. Научиться писать стихи и прозу пришли учащиеся 5 и 8 классов, а также авторы, уже имеющие опубликованные произведения. Яков Васильевич дал каждому участнику рекомендации и предоставил подробный анализ произведений.

Занятия по писательскому мастерству будут проходить 2 раза в месяц в Центральной городской библиотеке. Желающие принять участие могут предварительно отправить на почту pressa@tagillib.ru несколько своих произведений, а также указать имя, фамилию, возраст и контактный телефон, сообщает пресс-служба учреждения.

#Свободное время#Культура#Нижний Тагил#Школьники#Центральная городская библиотека#Литература#Писатели#Авторы
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