Цикл литературных встреч для начинающих писателей стартовал в Нижнем Тагиле

Занятия по писательскому мастерству будут проходить 2 раза в месяц в Центральной городской библиотеке. Желающие принять участие могут предварительно отправить на почту pressa@tagillib.ru несколько своих произведений, а также указать имя, фамилию, возраст и контактный телефон, сообщает пресс-служба учреждения.