Снабжал арестантов телефонами: 30 тыс. руб. заплатит инспектор Тавдинской колонии

Работник службы надзора исправительного учреждения № 19 Тавдинского района приступил к работе в августе 2017 года. Следственным комитетом было установлено, что за несколько месяцев работы молодой человек неоднократно проносил через контрольный пункт предметы, которые были запрещены на территории учреждения. Коллеги обвиняемого увидели передачу сотового телефона заключенным, о чем незамедлительно сообщили руководству.