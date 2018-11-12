Свердловчане смогут сообщить о некачественном питании в садах и школах

Президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев заявил, что вся информация о некачественном питании в детских садах и школах Свердловской области, поступившая от родителей, будет направляться в Роспотребнадзор, муниципальные образования, а также Уполномоченному по правам ребенка и в прокуратуру.