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Posted 13 ноября 2018, 08:25

Published 13 ноября 2018, 08:25

Modified 29 ноября, 17:19

Updated 29 ноября, 17:19

Владислав Пинаев возглавил антитеррористическую комиссию Нижнего Тагила

13 ноября 2018, 08:25
В Нижнем Тагиле сменился глава антитеррористической комиссии города. Ранее комиссию возглавлял Сергей Носов.

Владислав Пинаев возглавил состав антитеррористической комиссии города. Комиссия функционирует уже давно и призвана осуществлять политику, направленную на противодействие терроризму, осуществлять информационное сопровождение деятельности направленной на противодействие терроризму, организацию и реализацию программ, направленных на противодействие терроризму.

Также комиссия осуществляет разработку мер по повышению уровня антитеррористической защищенности, координацию исполнения мероприятий по профилактике терроризма.

В председательствующий состав антитеррористической комиссии, согласно постановлению, опубликованному на сайте администрации города, также вошли Вадим Кулик – заместитель главы города по городскому хозяйству, Александр Андреев – секретарь комиссии и Алексей Кислов – начальник отдела УФСБ в Нижнем Тагиле (заместитель председателя комиссии).

Членами комиссии являются Ибрагим Абдулкадыров - начальник нижнетагильской полиции, Олег Полевщиков - начальник ФГКУ 9 отряд ФПС по региону и Владимир Савоськин - начальник нижнетагильского ОВО.

#Общество#Нижний Тагил#Комиссия#Владислав Пинаев#Ибрагим Абдулкадыров#Терроризм
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