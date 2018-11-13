Владислав Пинаев возглавил антитеррористическую комиссию Нижнего Тагила

Владислав Пинаев возглавил состав антитеррористической комиссии города. Комиссия функционирует уже давно и призвана осуществлять политику, направленную на противодействие терроризму, осуществлять информационное сопровождение деятельности направленной на противодействие терроризму, организацию и реализацию программ, направленных на противодействие терроризму.