tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября 2018,, 07:15

Published 16 ноября 2018,, 07:15

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

4 телефона обнаружены при досмотре посылки для заключенного в нижнетагильской колонии

16 ноября 2018, 07:15
В нижнетагильской ИК №5 при досмотре одной из посылок, предназначавшейся для заключенного, были обнаружены четыре мобильных телефона.

Сотрудники исправительной колонии №5 строго режима при досмотре заказной посылки обнаружили запрещенные устройства – четыре мобильных телефона, сим-карты, зарядные устройства и провода USB.

По информации пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области, посылка предназначалась осужденному из Нижневартовска, который отбывает наказание за убийство, разбой и умышленное уничтожение имущества, сообщают «Вечерние ведомости».

Материалы по теме
Голодающие зэки из колонии в Тавде наелись гвоздей ради чая и сигаретБольные зэки из Сосьвы перевезены в Нижний Тагил
#Происшествия#Нижний Тагил#Посылка#Телефон#Исправительная колония#Заключенный
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07