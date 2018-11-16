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Posted 16 ноября 2018, 08:49

Published 16 ноября 2018, 08:49

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Делегация из Магадана посетит школы, детсады и образовательные центры Нижнего Тагила

16 ноября 2018, 08:49
Делегация из Магаданской области, которая 16 ноября приехала в Нижний Тагил, посетит образовательные учреждения города.

В состав делегации входят руководитель управления экономики и финансов департамента образования Светлана Дубровина и заместитель директора школы с углубленным изучением математики Алексей Юрздицкий. Целью рабочей поездки специалистов является ознакомление с работой некоторых образовательных и дошкольных учреждений Нижнего Тагила.

Гости посетят школу №95 и примут участие в круглом столе, где обсудят вопросы организации питания детей в образовательных учреждениях и осуществления системы конкурентных закупок. Также делегация побывает в недавно отремонтированной школе №56 и лицее №39, учителя которого поделятся опытом цифровой образовательной среды и внедрения электронного обучения.

В детском саду №23 магаданцы узнают о релаксации и реабилитации детей с ограниченными возможностями, а в детсадах №25 и №187 увидят, как организована современная образовательная среда. Также делегация посетит негосударственные учреждения – центр «Гений» и частную школу «Монтессори-Академия».

В ГДДЮТ гости познакомятся с организацией образовательных и творческих проектов для учащихся младшего, среднего и старшего возрастов на базе Дворца.

Кроме того гостей из Магадана ждет культурная программа с посещением музеев и знаковых для города объектов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

#Общество#Нижний Тагил#Школа#Делегация#Детские сады
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