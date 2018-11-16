Делегация из Магадана посетит школы, детсады и образовательные центры Нижнего Тагила

Гости посетят школу №95 и примут участие в круглом столе, где обсудят вопросы организации питания детей в образовательных учреждениях и осуществления системы конкурентных закупок. Также делегация побывает в недавно отремонтированной школе №56 и лицее №39, учителя которого поделятся опытом цифровой образовательной среды и внедрения электронного обучения.