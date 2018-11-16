Два миллиарда рублей будут выделены на улучшение экологии в Свердловской области

Posted 16 ноября 2018,, 14:27
Published 16 ноября 2018,, 14:27
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Из выделенных средств 692 миллиона – это средства федерального бюджета, 974,9 миллиона поступят из федеральной казны, 31,5 миллиона дадут муниципалитеты и 330 миллионов поступят из внебюджетных источников.
Денежные средства пойдут на обустройство нецентрализованного водоснабжения и благоустройство Шарташского лесопарка в столице Урала, нейтрализацию шахтных вод, а также воспроизведение минерально-сырьевой базы.
Кроме того, запланирован ремонт шести гидротехнических сооружений, расположенных на территории региона.
Как пояснил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, мероприятия будут направлены на снижение вредного воздействия на окружающую среду, охрану лесов, обеспечение свердловчан питьевой водой, а также на восстановление ресурсов природы.
Программа по улучшению экологии разработана до 2024 года, пишет Официальный сайт правительства Свердловской области.