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Posted 16 ноября 2018,, 14:27

Published 16 ноября 2018,, 14:27

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Два миллиарда рублей будут выделены на улучшение экологии в Свердловской области

16 ноября 2018, 14:27
В Свердловской области в 2019 году два миллиарда рублей будут направлены на улучшение экологии.

Из выделенных средств 692 миллиона – это средства федерального бюджета, 974,9 миллиона поступят из федеральной казны, 31,5 миллиона дадут муниципалитеты и 330 миллионов поступят из внебюджетных источников.

Денежные средства пойдут на обустройство нецентрализованного водоснабжения и благоустройство Шарташского лесопарка в столице Урала, нейтрализацию шахтных вод, а также воспроизведение минерально-сырьевой базы.

Кроме того, запланирован ремонт шести гидротехнических сооружений, расположенных на территории региона.

Как пояснил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, мероприятия будут направлены на снижение вредного воздействия на окружающую среду, охрану лесов, обеспечение свердловчан питьевой водой, а также на восстановление ресурсов природы.

Программа по улучшению экологии разработана до 2024 года, пишет Официальный сайт правительства Свердловской области.

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#Экология#Свердловская область#Здоровье#Деньги#Бюджет#Программа#Алексей Кузнецов
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