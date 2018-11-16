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Posted 16 ноября 2018,, 15:45

Published 16 ноября 2018,, 15:45

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Екатеринбург первым в России присоединится к Парижской декларации по борьбе со СПИДом

16 ноября 2018, 15:45
Екатеринбург станет первым городом России, который поддержит международную инициативу по проблемам борьбы со СПИДом.

Парижскую декларацию подпишут 1 декабря. Ее основной целью является улучшение прогресса в противодействии распространения ВИЧ. К подписанию декларации присоединились 250 городов по всему миру.

После подписания Парижской декларации на город возложится обязанность по обеспечению показателей «90‑90‑90». Это значит, что не менее 90% ВИЧ-инфицированных свердловчан должны знать о своем ВИЧ-статусе, 90% тех, кто знает о своем положительном ВИЧ-статусе, должны получать антиретровирусное лечение, 90% инфицированных, получивших советующее лечение, должны иметь подавленную вирусную нагрузку.

Как предает Официальный сайт правительства Свердловской области, регион занимает лидирующие позиции по количеству ВИЧ-инфицированных. Подписание международного документа даст возможность воспользоваться передовыми международными практиками.

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#Общество#Новости УрФО#Декларация#ВИЧ#СПИД#ВИЧ-статус#Борьба#Екатеринбург
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