Екатеринбург первым в России присоединится к Парижской декларации по борьбе со СПИДом

После подписания Парижской декларации на город возложится обязанность по обеспечению показателей «90‑90‑90». Это значит, что не менее 90% ВИЧ-инфицированных свердловчан должны знать о своем ВИЧ-статусе, 90% тех, кто знает о своем положительном ВИЧ-статусе, должны получать антиретровирусное лечение, 90% инфицированных, получивших советующее лечение, должны иметь подавленную вирусную нагрузку.