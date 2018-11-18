Хоть кто-то умный, приход зимы и обещания министров: итоги недели в Нижнем Тагиле

В связи с этим несколько СМИ оказались на пустой площадке, которая за 20 лет, в принципе, к безлюдности уже привыкла. В последствии стало известно, что министр в целом озвучил потребность в данном учреждении, а министерство здравоохранения планирует изучить фундамент здания и, возможно подобрать, другое место под учреждение. Таким образом, пока нет ни сроков, ни бюджетов, ни каких-либо внятных данных и о скором строительстве говорить не приходится. Все это происходит на фоне падающего числа населения и невысокой рождаемости.