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Posted 19 ноября 2018, 11:19

Published 19 ноября 2018, 11:19

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Демидовская больница Нижнего Тагила будет наказана за курение пациентов в отделении

19 ноября 2018, 11:19
Демидовская центральная городская больница в Нижнем Тагиле будет привлечена к ответственности за курение пациентов в медучреждении.

В Нижнем Тагиле после публикации материала TagilCity.ru о курении пациентов на этаже одного из отделений горбольницы проведена внеплановая проверка. В ситуации разобрались территориальный отдел Роспотребнадзора Свердловской области по городу Нижний Тагил совместно с прокуратурой Ленинского района.

В ходе проверки было установлено, что факты, изложенные в материале редакции, подтвердились. В связи с этим, ДЦГБ Нижнего Тагила будет привлечена к ответственности.

Юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности за нарушение норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Кроме того, будет выдано предписание об устранении нарушений действующего законодательства,сообщает Роспотребнадзор.

#Общество#Нижний Тагил#Нарушение#Демидовская больница#Роспотребнадзор#Курение
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