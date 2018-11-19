Демидовская больница Нижнего Тагила будет наказана за курение пациентов в отделении

Юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности за нарушение норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Кроме того, будет выдано предписание об устранении нарушений действующего законодательства,сообщает Роспотребнадзор.