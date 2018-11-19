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Posted 19 ноября 2018,, 14:04

Published 19 ноября 2018,, 14:04

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Второй вице-мэр и советники: регламент гордумы Екатеринбурга может измениться

19 ноября 2018, 14:04
Депутат Константин Киселев направил председателю гордумы Екатеринбурга проект поправок регламента, в частности он предложил ввести должность второго вице-спикера и назначить общественных советников, а также скорректировать процедуру отзыва главы думы и вице-спикера.

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин на совете с председателями комиссий и представителями юротдела рассмотрел проект поправок к регламенту Думы, предложенный депутатом Константином Киселевым.

Главным пунктом проекта является запрет на изменение повестки заседания «с голоса». По нынешнему регламенту большинство голосов депутатов может внести на повестку даже заблокированного на предварительном обсуждении вопроса.

Вторым предложением Киселева является создание должности второго вице-спикера. Нынешним и единственным заместителем председателя уже второй срок является Виктор Тестов.

Еще одним нововведением от Киселева является создание общественных советников председателя гордумы, а также изменение процедуры отзыва председателя и вице-спикера гордумы.

Игорь Володин заявил, что после рассмотрения проект будет вынесен на рассмотрение профильной комиссией по местному самоуправлению, информируют «Вечерние Ведомости».

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