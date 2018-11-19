Второй вице-мэр и советники: регламент гордумы Екатеринбурга может измениться

Депутат Константин Киселев направил председателю гордумы Екатеринбурга проект поправок регламента, в частности он предложил ввести должность второго вице-спикера и назначить общественных советников, а также скорректировать процедуру отзыва главы думы и вице-спикера.