Высокий кредитный рейтинг впервые присвоен Свердловской области

По итогам 2017 года объем региональной валовой продукции составил 2,1 трлн рублей, что на 5,6% превышает показатели 2016 года. В капитал было инвестировано 303 млрд рублей. Отношение инвестиций в основной капитал к ВРП за последние три года составило 15,6%, сообщает ЕАН.