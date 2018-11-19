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Posted 19 ноября 2018,, 08:21

Published 19 ноября 2018,, 08:21

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Высокий кредитный рейтинг впервые присвоен Свердловской области

19 ноября 2018, 08:21
Свердловская область получила высокий уровень кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости региона по сравнению с другими субъектами РФ.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Свердловской области кредитный рейтинг по российской национальной шкале на уровне ruAA-, прогноз «стабильный», и рейтинги выпусков облигаций на уровне ruAA-. Данные отметки говорят об экономическом развития региона.

В правительстве Свердловской области отметили, что подобный рейтинг область получила впервые.

По словам министра экономики и территориального развития Александра Ковальчика, данный показатель в кредитном рейтинге благоприятствует эмиссии гособлигаций, раскрывает и подтверждает объективные финансовые возможности региона, стимулирует его инвестиционную привлекательность.

По итогам 2017 года объем региональной валовой продукции составил 2,1 трлн рублей, что на 5,6% превышает показатели 2016 года. В капитал было инвестировано 303 млрд рублей. Отношение инвестиций в основной капитал к ВРП за последние три года составило 15,6%, сообщает ЕАН.

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#Экономика#Свердловская область#Развитие#Рейтинг#Кредит#Областное правительство#ВВП#Александр Ковальчик
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