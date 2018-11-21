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Posted 21 ноября 2018,, 15:54

Published 21 ноября 2018,, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Уралец заплатит Hennessy 1,3 миллиона за торговлю коньяком из гаража

21 ноября 2018, 15:54
Компания Hennessy отсудила у свердловчанина 1,3 млн рублей за незаконную торговлю алкоголем под маркой коньячной компании.

Мужчина арендовал гараж и продавал там спиртное, на которых была наклеена этикетка с названием Hennessy Х.О. Сотрудниками правопорядка было изъято порядка 84 бутылок с алкоголем.

Компания по производству коньяка подала иск в суд для возмещения ущерба, который оценила в 1,3 млн рублей. Иск был удовлетворен судом. Кроме того, житель Урала был приговорен к трем года условного срока и штрафу в размере 700 тыс. рублей, пишут «ЕАН».

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#Общество#Суд#Коньяк#Спиртное#Торговля спиртным
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