Уралец заплатит Hennessy 1,3 миллиона за торговлю коньяком из гаража

Posted 21 ноября 2018,, 15:54
Published 21 ноября 2018,, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Мужчина арендовал гараж и продавал там спиртное, на которых была наклеена этикетка с названием Hennessy Х.О. Сотрудниками правопорядка было изъято порядка 84 бутылок с алкоголем.
Компания по производству коньяка подала иск в суд для возмещения ущерба, который оценила в 1,3 млн рублей. Иск был удовлетворен судом. Кроме того, житель Урала был приговорен к трем года условного срока и штрафу в размере 700 тыс. рублей, пишут «ЕАН».