Директор екатеринбургского дома творчества запретил сотрудникам «чатиться» с детьми

Posted 22 ноября 2018, 15:03
Published 22 ноября 2018, 15:03
Modified 29 ноября, 17:18
Updated 29 ноября, 17:18
В тексте приказа говорится, что сотрудникам дворца детского творчества нельзя общаться с детьми и их родителями посредством мессенджеров и в групповых чатах в соцсетях.
Директор учреждения ссылается на письмо Минобрнауки РФ, содержащие рекомендации по обеспечению безопасности детей в интернете. Как пишет E1.RU, в данном документе нет прямого запрета на использование групповых чатов.
В пресс-службе департамента образования Екатеринбурга сообщили, что они в кусе ситуации и сейчас решается вопрос об отмене приказа.