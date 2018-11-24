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Posted 24 ноября 2018, 05:20

Published 24 ноября 2018, 05:20

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Житель Карпинска организовал в своей квартире наркопритон

24 ноября 2018, 05:20
На скамье подсудимых Карпинского городского суда оказался 26-летний местный житель, которого признали виновным в организации наркопритона в своей квартире.

С мая по июнь 2018 года в течение 8 раз житель Карпинска Игорь Гордиенко предоставлял свою квартиру для сторонних лиц для совместного употребления наркотических средств. Платой за аренду жилья становились наркотики, которые зависимые изготавливалась прямо в жилом помещении.

Суд признал Гордиенко виновным и назначил наказание в виде 2 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии строго режима, ограничения свободы сроком на 1 год и штрафу в размере 15 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

#Общество#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Штраф#Карпинск#Приговор#Наркотики#Наркопритон
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