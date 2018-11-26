2,4 млрд руб. дополнительно будут выделены в 2019 году на свердловские муниципалитеты

Posted 26 ноября 2018,, 15:28
Published 26 ноября 2018,, 15:28
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Министр финансов региона Галина Кулаченко сообщила, что на развитие муниципалитетов Свердловской области в 2019 году власти выделили на 3 млрд рублей больше, чем планировалось до балансировки бюджета.
Средства направят на ремонт и реконструкцию дорог, газификацию, строительство культурных и лечебных учреждений, спортобъектов, также финансы предусмотрены для поддержки многодетных семей области.
Кроме средств региона, будут предусмотрены поступления из федерального бюджета. В следующем году сумма федеральных вложений составит 24 млрд рублей.