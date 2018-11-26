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Posted 26 ноября 2018,, 15:28

Published 26 ноября 2018,, 15:28

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

2,4 млрд руб. дополнительно будут выделены в 2019 году на свердловские муниципалитеты

26 ноября 2018, 15:28
26 ноября прошло предварительное согласование бюджета Свердловской области на 2019 год. На развитие муниципалитета правительство дополнительно выделит 2,4 млрд рублей.

Министр финансов региона Галина Кулаченко сообщила, что на развитие муниципалитетов Свердловской области в 2019 году власти выделили на 3 млрд рублей больше, чем планировалось до балансировки бюджета.

Средства направят на ремонт и реконструкцию дорог, газификацию, строительство культурных и лечебных учреждений, спортобъектов, также финансы предусмотрены для поддержки многодетных семей области.

Кроме средств региона, будут предусмотрены поступления из федерального бюджета. В следующем году сумма федеральных вложений составит 24 млрд рублей.

Конечный вариант законопроекта о бюджете региона рассмотрят и примут 4 декабря, сообщает Urbc.ru.

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#Экономика#Свердловская область#Бюджет#Муниципалитет#Федеральный бюджет#Законопроект#Галина Кулаченко#Бюджет области#Увеличение бюджета#Ульяна Савина
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