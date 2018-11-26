«Россети» восстановили энергоснабжение на территории Сибири

Как сообщает газета «Новые известия», в аварийно-восстановительных работах были задействованы 336 специалистов в составе 111 бригад, а также 134 единицы спецтехники. Энергетики около суток работали в режиме нон-стоп: 24 часа на объектах поврежденных электросетей велись работы. Несмотря на сильный ветер со скоростью 30 метров в секунду, мокрый снег и метель, специалисты в полной мере ликвидировали последствия урагана. Напомним, на пять регионов Сибири 25 ноября обрушились сильные порывы ветра. Под действие циклона попали: Республика Хакасия, Тыва, Алтай, Кемеровская область, Красноярский и Алтайский края. Восстановительные работы не останавливались ни на минуту.