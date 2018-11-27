Беременная жительница Екатеринбурга отсудила более 100 тыс. руб. за увольнение

Posted 27 ноября 2018,, 15:56
Published 27 ноября 2018,, 15:56
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В апреле 2017 года женщина была принята на должность продавца-консультанта в магазин «Экономмаркет», который находится в Екатеринбурге. Ее зарплата составляла тридцать тысяч рублей.
В августе этого же года девушке стало плохо, с рабочего места они была госпитализирована в больницу. Причиной недомогания была беременность. Через восемнадцать дней сотрудница вышла на работу и рассказала директору о своем положении.
Владелец ответил женщине, что намерен расторгнуть с ней трудовой договор. Через несколько дней она получила приказ об увольнении по статье «За совершение прогулов».
Девушка подала в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга иск на владельца магазина. Суд счел требование законным и вынес решение о восстановлении сотрудницы в «Экономмаркет» на должность продавца-консультанта.
Общая сумма взыскания с работодателя составила более 100 тысяч руб. Помимо этого, владелец выплатит сотруднице компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч руб.