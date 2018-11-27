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Posted 27 ноября 2018,, 15:56

Published 27 ноября 2018,, 15:56

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Беременная жительница Екатеринбурга отсудила более 100 тыс. руб. за увольнение

27 ноября 2018, 15:56
Беременная жительница Екатеринбурга через суд взыскала более 100 тысяч рублей с директора магазина «Экономаркет». Девушку, которая находилась в положении, незаконно уволили.

В апреле 2017 года женщина была принята на должность продавца-консультанта в магазин «Экономмаркет», который находится в Екатеринбурге. Ее зарплата составляла тридцать тысяч рублей.

В августе этого же года девушке стало плохо, с рабочего места они была госпитализирована в больницу. Причиной недомогания была беременность. Через восемнадцать дней сотрудница вышла на работу и рассказала директору о своем положении.

Владелец ответил женщине, что намерен расторгнуть с ней трудовой договор. Через несколько дней она получила приказ об увольнении по статье «За совершение прогулов».

Девушка подала в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга иск на владельца магазина. Суд счел требование законным и вынес решение о восстановлении сотрудницы в «Экономмаркет» на должность продавца-консультанта.

Общая сумма взыскания с работодателя составила более 100 тысяч руб. Помимо этого, владелец выплатит сотруднице компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч руб.

Директор «Экономмаркета» подал апелляцию, но суд оставил решение без изменений, сообщает Urbc.ru.

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