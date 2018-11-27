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Posted 27 ноября 2018,, 07:12

Published 27 ноября 2018,, 07:12

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Нетрудоспособные россияне смогут претендовать на алименты и половину наследства родни

27 ноября 2018, 07:12
Депутаты государственной думы Федерального собрания РФ приняли в первом чтении поправки в Семейном и Гражданском кодексе, предусматривающие получение нетрудоспособными россиянами половины наследства умерших детей, а также алиментов с бывших супругов и детей.

Депутаты госдумы Федерального собрания РФ поддержали инициативы о введение мер дополнительной защиты нетрудоспособных женщин в возрасте от 55 лет и мужчин – от 60 лет. Предлагается сохранить право данной категории граждан на получение алиментов. Согласно данному законопроекту, человек, достигший предпенсионного возраста и не имеющий доходов, может претендовать на получение выплат от детей или бывшего супруга.

Еще один закононопроект коснулся наследственных и семейных отношений. Он предполагает право нетрудоспособного гражданина на половину наследства скончавшегося ребенка независимо от того, кому и как было написано завещание, сообщается на официальном сайте Государственной думы Федерального собрания РФ.

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#Политика#Госдума#Поправки#Алименты#Предпенсионный возраст#Наследство#Нетрудоспособные лица
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