Нетрудоспособные россияне смогут претендовать на алименты и половину наследства родни

Депутаты госдумы Федерального собрания РФ поддержали инициативы о введение мер дополнительной защиты нетрудоспособных женщин в возрасте от 55 лет и мужчин – от 60 лет. Предлагается сохранить право данной категории граждан на получение алиментов. Согласно данному законопроекту, человек, достигший предпенсионного возраста и не имеющий доходов, может претендовать на получение выплат от детей или бывшего супруга.