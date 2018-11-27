Нетрудоспособные россияне смогут претендовать на алименты и половину наследства родни

Posted 27 ноября 2018,, 07:12
Published 27 ноября 2018,, 07:12
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Депутаты госдумы Федерального собрания РФ поддержали инициативы о введение мер дополнительной защиты нетрудоспособных женщин в возрасте от 55 лет и мужчин – от 60 лет. Предлагается сохранить право данной категории граждан на получение алиментов. Согласно данному законопроекту, человек, достигший предпенсионного возраста и не имеющий доходов, может претендовать на получение выплат от детей или бывшего супруга.
Еще один закононопроект коснулся наследственных и семейных отношений. Он предполагает право нетрудоспособного гражданина на половину наследства скончавшегося ребенка независимо от того, кому и как было написано завещание, сообщается на официальном сайте Государственной думы Федерального собрания РФ.