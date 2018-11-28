Исправительная колония №13 Нижнего Тагила подала в суд на «Русь сидящую»

Posted 28 ноября 2018,, 07:48
Published 28 ноября 2018,, 07:48
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Сообщается, что на сайте организации «Русь сидящая» были размещены материалы, со слов начальника ИК №13, не соответствующие действительности. В частности, руководство нижнетагильской колонии обвинялось во взяточничестве, торговле рабочими местами и взимании денег с заключенных за организацию комфортных условий проживания.
В иске к организации от ИК сказано, что данные сведения являются «порочащими и несоответствующими действительности». Поэтому руководство колонии просит Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая» разместить на своем сайте опровержение.
Ольга Романова – директор организации «Русь сидящая» сообщила в соцсетях, что вся информация касаемо нижнетагильской колонии была размещена в августе 2018 года со слов отбывавшего там наказание, сообщает «Интерфакс».