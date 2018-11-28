Исправительная колония №13 Нижнего Тагила подала в суд на «Русь сидящую»

Сообщается, что на сайте организации «Русь сидящая» были размещены материалы, со слов начальника ИК №13, не соответствующие действительности. В частности, руководство нижнетагильской колонии обвинялось во взяточничестве, торговле рабочими местами и взимании денег с заключенных за организацию комфортных условий проживания.