tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября 2018,, 07:48

Published 28 ноября 2018,, 07:48

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Исправительная колония №13 Нижнего Тагила подала в суд на «Русь сидящую»

28 ноября 2018, 07:48
Нижнетагильская ИК №13 подала в суд исковое заявление к благотворительному Фонду «Русь сидящая». ИК обвиняет организацию в клевете.

Сообщается, что на сайте организации «Русь сидящая» были размещены материалы, со слов начальника ИК №13, не соответствующие действительности. В частности, руководство нижнетагильской колонии обвинялось во взяточничестве, торговле рабочими местами и взимании денег с заключенных за организацию комфортных условий проживания.

В иске к организации от ИК сказано, что данные сведения являются «порочащими и несоответствующими действительности». Поэтому руководство колонии просит Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая» разместить на своем сайте опровержение.

Ольга Романова – директор организации «Русь сидящая» сообщила в соцсетях, что вся информация касаемо нижнетагильской колонии была размещена в августе 2018 года со слов отбывавшего там наказание, сообщает «Интерфакс».

Материалы по теме
Заключенный скончался в колонии строгого режима ИК-10 в Екатеринбурге
#Общество#Нижний Тагил#Суд#Колония#Тюрьма#Ик-13#Русь сидящая
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07