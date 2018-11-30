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Posted 30 ноября 2018,, 16:02

Published 30 ноября 2018,, 16:02

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Два студента из Екатеринбурга задержаны за рисование уличной рекламы наркотиков

30 ноября 2018, 16:02
Два студента из Екатеринбурга были задержаны полицией при попытке нанесения рекламы наркотических веществ на стены дома. Правоохранительные органы установили 5 эпизодов подобных действий молодых людей. За работу им обещали заплатить 100 рублей.

29 ноября на улице Сурикова в Екатеринбурге полицейские задержали двух 18-летних студентов, которые при помощи трафаретов и чёрной краски пытались нанести на стену дома рекламу наркотиков.

Стоимость услуг уличных художников неустановленные заказчики оценили в 100 рублей. Согласно сведениям полиции, молодые люди были замечены в 5 эпизодах нарушения закона.

Как сообщают «Вечерние Ведомости», студентов привлекут к административной ответственности за пропаганду и незаконную рекламу наркотиков. Санкция по данной статье составляет штраф в размере от 4 до 5 тыс. рублей.

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#Общество#Новости УрФО#Полиция#Штраф#Студенты#Административное правонарушение#Наркотики#Реклама#Пропаганда#Екатеринбург
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