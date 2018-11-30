Два студента из Екатеринбурга задержаны за рисование уличной рекламы наркотиков

Два студента из Екатеринбурга были задержаны полицией при попытке нанесения рекламы наркотических веществ на стены дома. Правоохранительные органы установили 5 эпизодов подобных действий молодых людей. За работу им обещали заплатить 100 рублей.