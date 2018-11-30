Футбольный болельщик из Екатеринбурга выиграл суд у ФСБ

Когда екатеринбуржец начал выяснять причины отказа, стало известно, что выдачу паспорта ему блокировала ФСБ. Причину отказа сотрудники спецслужбы никак не объяснили. Антон Маслов подал иск в суд. В ходе судебного разбирательства ФСБ также не озвучила причину, по которой запретила выдачу документа. Впоследствии стало известно, что у мужчины была судимость.