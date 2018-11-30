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Posted 30 ноября 2018,, 01:30

Published 30 ноября 2018,, 01:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Футбольный болельщик из Екатеринбурга выиграл суд у ФСБ

30 ноября 2018, 01:30
Екатеринбуржец выиграл суд против ФСБ, которая воспрепятствовала выдаче ему паспорта болельщика во время проведения чемпионата мира по футболу.

Антон Маслов купил два билета на матч Япония-Сенегал, который состоялся 24 июня в столице Урала. Билеты были оформлены на него и его дочь, но паспорт болельщика получила лишь дочь мужчины.

Когда екатеринбуржец начал выяснять причины отказа, стало известно, что выдачу паспорта ему блокировала ФСБ. Причину отказа сотрудники спецслужбы никак не объяснили. Антон Маслов подал иск в суд. В ходе судебного разбирательства ФСБ также не озвучила причину, по которой запретила выдачу документа. Впоследствии стало известно, что у мужчины была судимость.

Екатеринбургский районный суд встал на строну ФСБ, однако Свердловский областной суд отменил предыдущее решение. По требованию ФСБ материалы дела были засекречены, также не разъясняется, что дает победа в суде футбольному болельщику, пишут «ЕАН».

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#Общество#Новости УрФО#Суд#ФСБ#Болельщики#Футбол#ЧМ-2018#Чемпионат по футболу
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