Счета экс-директора уральской «Малина Медиа» Екатерины Дегай арестованы решением суда

Posted 30 ноября 2018, 07:33
Published 30 ноября 2018, 07:33
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
В июле 2018 года в Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве ООО «Малина Медиа», в рамках данного дела был наложен арест на имущество и счета одной из основательниц интернет-ТВ Екатерины Дегай. Такая мера защиты интересов кредиторов будет действовать до вынесения решения суда. Однако заседание пока не назначено.
Напомним, ранее пиарщик Платон Маматов выкупил у «Четвертого канала» долг «Малина Медиа» в размере 20 млн. После проведенного аудита выяснилось, что у «Малина Медиа» «отсутствовало грамотное управление» и «необоснованные высокие расходы на зарплату и аренду помещения», инфрмирует ЕТВ.