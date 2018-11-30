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Posted 30 ноября 2018, 07:33

Published 30 ноября 2018, 07:33

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Счета экс-директора уральской «Малина Медиа» Екатерины Дегай арестованы решением суда

30 ноября 2018, 07:33
Счета и имущество экс-директора интернет-ТВ «Малина» Екатерины Дегай арестованы судом в качестве обеспечительной меры.

В июле 2018 года в Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве ООО «Малина Медиа», в рамках данного дела был наложен арест на имущество и счета одной из основательниц интернет-ТВ Екатерины Дегай. Такая мера защиты интересов кредиторов будет действовать до вынесения решения суда. Однако заседание пока не назначено.

Напомним, ранее пиарщик Платон Маматов выкупил у «Четвертого канала» долг «Малина Медиа» в размере 20 млн. После проведенного аудита выяснилось, что у «Малина Медиа» «отсутствовало грамотное управление» и «необоснованные высокие расходы на зарплату и аренду помещения», инфрмирует ЕТВ.

#Общество#Новости УрФО#Арест#Имущество#Малина#Екатеринбург
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