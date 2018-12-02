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Posted 2 декабря 2018, 10:52

Published 2 декабря 2018, 10:52

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Общественники пожаловались на пропаганду гомосексуализма в екатеринбургской школе

2 декабря 2018, 10:52
Участники общественного движения «Доброволец» обратились к Уполномоченному при президенте РФ по правам детей Анне Кузнецовой с жалобой на пропаганду однополых отношений в екатеринбургской школе №115.

В письме общественников к Анне Кузнецовой говорится, что рисунки с однополыми парами и радужными флагами ЛГБТ-сообщества висели в коридорах школы, что «привело многих родителей в ужас». Также родительский комитет потребовал от руководства школы объяснения и пытался обратиться к администрации Екатеринбурга.

Кроме того, по словам общественников, после того, как детскими рисунками заинтересовались в прокуратуре и полиции, свердловский омбудсмен Игорь Мороков встал на защиту школы и заявил, что никакой пропаганды гомосексуализма здесь нет, пишет «Комсомольская правда-Урал».

Напомним, что в Екатеринбурге в школе №115 была организована выставка детских рисунков на тему ЛГБТ под лозунгом «Толерантный мир».

#Общество#Новости УрФО#Школа#Рисунки#Пропаганда#Екатеринбург
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