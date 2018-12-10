44-летний житель Дегтярска подозревается в нападении на двух продавцов

Posted 10 декабря 2018, 05:00
Published 10 декабря 2018, 05:00
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Житель Дегтярска подозревается в нападении на двух продавцов. Полицейским за короткий срок удалось установить личность нападавшего. После задержания злоумышленник признал вину. В отношении обвиняемого возбуждены два уголовных дела.
Обвиняемый был неоднократно судим за имущественные преступления. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, мужчина заключен под стражу.