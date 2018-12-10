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Posted 10 декабря 2018, 05:00

Published 10 декабря 2018, 05:00

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

44-летний житель Дегтярска подозревается в нападении на двух продавцов

10 декабря 2018, 05:00
44-летний мужчина напал на продавца одного из магазинов города, затем на еще одного.

Житель Дегтярска подозревается в нападении на двух продавцов. Полицейским за короткий срок удалось установить личность нападавшего. После задержания злоумышленник признал вину. В отношении обвиняемого возбуждены два уголовных дела.

Обвиняемый был неоднократно судим за имущественные преступления. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, мужчина заключен под стражу.

#Общество#Дегтярск#Нападение#Обвинение#Статья#Продавцы
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