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Posted 12 декабря 2018, 05:08

Published 12 декабря 2018, 05:08

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Мэр Екатеринбурга о главе Горздрава Дорнбуше: «Дальше будем смотреть на его работу»

12 декабря 2018, 05:08
Александр Высокинский обещал «посмотреть» на работу начальника Горздрава Екатеринбурга.

11 декабря после заседания гордумы, на котором было утверждено обращение к губернатору Свердловской области с просьбой оказать содействие в строительстве 8 онкоцентров в Екатеринбурге, начальник Управления здравоохранения администрации города Александр Дорнбуш был вызван к Александру Высокинскому.

По информации из источника Just Media, мэр Екатеринбурга заявил, что необходимо отправить обращение на доработку, с чем Дорнбуш не согласился. Он отказался ждать следующего заседания и выступил за то, чтобы направить обращение губернатору немедленно.

После данного инцидента в СМИ появились слухи, что Высокинский отправил главу Горздрава в отставку. Однако их опроверг спикер гордумы Игорь Володин, который сообщил, что говорил на тему Дорнбуша с мэром Екатеринбурга.

Я разговаривал по этому поводу с Александром Высокинским. Он сказал, что пока не предусматривал его увольнения. Дальше будем смотреть на его работу. Не знаю, откуда появилась информация, что его уволили, сообщил Володин.

#Политика#Новости УрФО#Евгений Куйвашев#Здравоохранение#Александр Высокинский#Екатеринбург#Игорь Володин
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