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Posted 12 декабря 2018, 09:57

Published 12 декабря 2018, 09:57

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

Новый конкурс: стоимость водной концессии в Нижнем Тагиле снижена до 6,8 млрд рублей

12 декабря 2018, 09:57
12 декабря в Нижнем Тагиле объявлен новый конкурс на концессионное соглашение по водоснабжению. Новый проект снизит стоимость концессии с 12,4 млрд рублей до 6,8 млрд.

Для снижения стоимости многомиллионной водной концессии было принято решение разделить проект водной концессии на две части. Первым этапом в Нижнем Тагиле будут построены две современные станции подготовки питьевой воды.

Такая новая стратегия концессии будет более результативной, считают эксперты, так как предыдущий проект замедлялся из-за высокой стоимости.

Одна станция появится в районе Горбуново. Для этого уже предусмотрен земельный участок. Для минимизации затрат на строительство подающих водоводов станция специально перенесена ближе к городу. Другой объект будет возведен на территории Верхне-Выйской станции.

Объектом Соглашения являются «Западная» и «Южная» станции подготовки питьевой воды, планируемые к строительству и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в частности, для обеспечения качества воды, подаваемой в централизованную систему холодного водоснабжения города Нижний Тагил, в соответствии с установленными, действующим законодательством РФ, требованиями,говорится в сообщении о проведении конкурса на сайте администрации Нижнего Тагила.

В результате этого в 2021 году для районов ГГМ, Вагонки и части города заработает новая система очистки. В 2023 году начнет работать станция на Верхне-Выйском пруду с новыми современными технологиями, мембранной и ультрафиолетовой методикой очистки.

Такой шаг уменьшит стоимость контракта и позволит ускорить сроки его реализации. В первоначальном проекте стоимость инвестиций составляла 12,4 млрд рублей без НДС. По новому проекту для возведения двух станций потребуется 5,7 млрд рублей, с НДС 20% – 6,8 млрд рублей.

Соглашение заключается сроком на 14 лет. Расчет с концессионером будет производится в течение 7 лет – начиная с 2021 по 2027 годы. Администрация Нижнего Тагила (концедент) будет выплачивать ему по более 1 млрд рублей в год.

Срок подачи заявок от потенциальных концессионеров закончится 31 января.

Параллельно с первым этапом будет обследоваться имеющаяся в городе система водоотвода, для того чтобы подготовить второй шаг водной концессии – строительство очистных сооружений канализации.

А дальше, вместо строительства станции водоочистки, мы решили провести обследование по магистральным сетям, внутриквартальным и подготовить следующую концессию, чтобы исключить вторичное загрязнение подготовленной воды. Уже потом, при наличии средств, можно будет заниматься водоотведением, канализацией, сообщил замглавы администрации по горхозяйству и строительству Вадим Кулик.

#Экономика#Нижний Тагил#Вода#Черноисточинский пруд#Концессия#Очистка
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