Свердловчанин Антон Шипулин обвинен полицией Австрии в употреблении допинга

Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. У меня нет никакого объяснения происходящему,написал спортсмен на своей странице в соцсети.