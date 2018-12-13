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Posted 13 декабря 2018, 09:56

Published 13 декабря 2018, 09:56

Modified 29 ноября, 17:20

Updated 29 ноября, 17:20

Свердловчанин Антон Шипулин обвинен полицией Австрии в употреблении допинга

13 декабря 2018, 09:56
Австрийская полиция прибыла к российским биатлонистам в расположение сборной в Обертиллиахе и обвинила спортсменов в употреблении допинга.

Ряду членов российской сборной по биатлону, в числе которых оказался свердловчанин Антон Шипулин, полицией Австрии было предъявлено обвинение в применении допинга в 2017 году на соревнованиях в Австрии, пишет «Спорт 24».

Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. У меня нет никакого объяснения происходящему,написал спортсмен на своей странице в соцсети.

#Спорт#Нижний Тагил#Скандал
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