Ананасы с секретом: в Верхотурье в посылке обнаружены телефоны и смарт-часы

Posted 14 декабря 2018, 08:08
Published 14 декабря 2018, 08:08
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Посылка, в которой находились две банки консервированных ананасов, пришла в колонию из Екатеринбурга для молодого человека, осужденного на 10 лет за изнасилование.
Сотрудники исправительного учреждения, проверив содержимое, обнаружили в банках два телефона, две сим-карты и смарт-часы.
Содержимое банок было изъято. Как пишет «Уралинформбюро», на территорию исправительных колоний чаще всего пытаются предать сотовые телефоны.