Ананасы с секретом: в Верхотурье в посылке обнаружены телефоны и смарт-часы

В Верхотурье в ИК №53 были обнаружены сотовые телефоны и смарт-часы в банках с ананасами.

Посылка, в которой находились две банки консервированных ананасов, пришла в колонию из Екатеринбурга для молодого человека, осужденного на 10 лет за изнасилование. Сотрудники исправительного учреждения, проверив содержимое, обнаружили в банках два телефона, две сим-карты и смарт-часы. Содержимое банок было изъято. Как пишет «Уралинформбюро», на территорию исправительных колоний чаще всего пытаются предать сотовые телефоны.