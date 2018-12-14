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Posted 14 декабря 2018, 08:08

Published 14 декабря 2018, 08:08

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Ананасы с секретом: в Верхотурье в посылке обнаружены телефоны и смарт-часы

14 декабря 2018, 08:08
В Верхотурье в ИК №53 были обнаружены сотовые телефоны и смарт-часы в банках с ананасами.

Посылка, в которой находились две банки консервированных ананасов, пришла в колонию из Екатеринбурга для молодого человека, осужденного на 10 лет за изнасилование.

Сотрудники исправительного учреждения, проверив содержимое, обнаружили в банках два телефона, две сим-карты и смарт-часы.

Содержимое банок было изъято. Как пишет «Уралинформбюро», на территорию исправительных колоний чаще всего пытаются предать сотовые телефоны.

#Свободное время#Осужденный#Колония#Посылка#Верхотурье#Телефон#Сим-карта
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