Тагильчане узнали о мерах безопасности на льду: спасатели и волонтеры провели рейд

Следующим пунктом проведения ликбеза стал парк «Народный», находящийся на берегу реки Тагил. Добровольцы и спасатели также вручили памятки и проинформировали рыбаков и прохожих о правилах безопасности на заледеневших водоемах, сообщает пресс-служба «Центра защиты населения и территории города Нижнего Тагила».