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Posted 14 декабря 2018, 14:25

Published 14 декабря 2018, 14:25

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Тагильчане узнали о мерах безопасности на льду: спасатели и волонтеры провели рейд

14 декабря 2018, 14:25
В рамках акции «Безопасный лед» представители «Центра защиты населения» и тагильские добровольцы провели рейд.

Возле «Современника» представители «Центра защиты населения и территории города» и добровольцы раздали тагильчанам брошюры о правилах безопасности зимой на льду водоемов. В листовках были написаны номера экстренных служб, а также указаны методы спасения.

Следующим пунктом проведения ликбеза стал парк «Народный», находящийся на берегу реки Тагил. Добровольцы и спасатели также вручили памятки и проинформировали рыбаков и прохожих о правилах безопасности на заледеневших водоемах, сообщает пресс-служба «Центра защиты населения и территории города Нижнего Тагила».

#Общество#Нижний Тагил#Безопасность#Добровольцы#Волонтеры#Лед#Меры безопасности#Тагильчане#Центр защиты населения
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