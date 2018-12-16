Водитель иномарки погиб после столкновения с деревом под Режом

Posted 16 декабря 2018, 05:20
Published 16 декабря 2018, 05:20
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
15 декабря автомобиль Kia Rio двигался из Артёмовского в Реж. По предварительной версии дорожной полиции, водитель превысил скорость, не справился с управлением и допустил занос, отчего машина опрокинулась и врезалась в дерево.
Владелец транспортного средства погиб на месте, его пассажирку, после извлечения при помощи специального оборудования из повреждённого салона, госпитализировали, сообщает E1.ru.