Платные парковки вблизи социальных учреждений будут запрещены в Свердловской области

Платные места для парковок запретили располагать вблизи детсадов, школ, спортплощадок, культурных организаций, больниц и органов госвласти или местного самоуправления. Данное нововведение появилось в законе «Об организации дорожного движения в Свердловской области», который 18 декабря приняли депутаты Заксобрания региона в трех чтениях.