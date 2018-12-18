Платные парковки вблизи социальных учреждений будут запрещены в Свердловской области

Posted 18 декабря 2018,, 16:42
Published 18 декабря 2018,, 16:42
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Платные места для парковок запретили располагать вблизи детсадов, школ, спортплощадок, культурных организаций, больниц и органов госвласти или местного самоуправления. Данное нововведение появилось в законе «Об организации дорожного движения в Свердловской области», который 18 декабря приняли депутаты Заксобрания региона в трех чтениях.
Инициатором закона стал Евгений Куйвашев, платные парковки будет запрещено размещать вблизи любых соцучреждений Свердловской области, об этом сообщила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.
Также 18 декабря депутаты единогласно проголосовали за введение штрафов за парковку на газоне, сообщает АиФ.ru.