Юлия Прыткова назначена главой департамента информполитики Свердловской области

Posted 18 декабря 2018,, 14:43
Published 18 декабря 2018,, 14:43
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Прыткова одобрена на должность главы департамента информполитики региона, она уже прошла все согласовательные процедуры. Документы о назначении будут подписаны в ближайшее время, об этом сказал вице-губернатор Сергей Бидонько.
Помимо утверждения Прытковой на должность главы ведомства, с Антоном Третьяковым, который является главой департамента внутренней политики, продлен договор, сообщает Ura.ru.