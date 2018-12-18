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Posted 18 декабря 2018,, 14:43

Published 18 декабря 2018,, 14:43

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Юлия Прыткова назначена главой департамента информполитики Свердловской области

18 декабря 2018, 14:43
Главой департамента информационной политики в Свердловской области стала Юлия Прыткова. Ранее она являлась исполняющей обязанности главы ведомства.

Прыткова одобрена на должность главы департамента информполитики региона, она уже прошла все согласовательные процедуры. Документы о назначении будут подписаны в ближайшее время, об этом сказал вице-губернатор Сергей Бидонько.

Помимо утверждения Прытковой на должность главы ведомства, с Антоном Третьяковым, который является главой департамента внутренней политики, продлен договор, сообщает Ura.ru.

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