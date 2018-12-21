Напавший на полицейского житель Верхней Пышмы 1 год и 1 месяц проведёт в тюрьме

Житель Верхней Пышмы признан виновным в нападении на сотрудника полиции. При попытке задержания он ударил полицейского по лицу. Следующие 1 год и 1 месяц обвиняемый проведёт в колонии строго режима.