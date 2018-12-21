Напавший на полицейского житель Верхней Пышмы 1 год и 1 месяц проведёт в тюрьме

Posted 21 декабря 2018,, 02:30
Published 21 декабря 2018,, 02:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
14 августа 2018 года наряд полиции прибыл в магазин «Магнит» на улице Дзержинского в Среднеуральске. Согласно поступившей информации, покупатели видели, как трое граждан совершают кражу продуктов.
Правоохранители потребовали у подозреваемых пройти с ними в отделение полиции, но один из мужчин отказался это сделать и после словесной перепалки ударил полицейского по лицу.
20 декабря суд признал жителя Верхней Пышмы виновным и с учётом того, что ранее обвиняемый уже был судим за совершение разбоя, назначил ему наказание в виде 1 год и 1 месяца заключения в колонии строго режима, сообщают «Вечерние Ведомости».