tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря 2018,, 02:30

Published 21 декабря 2018,, 02:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Напавший на полицейского житель Верхней Пышмы 1 год и 1 месяц проведёт в тюрьме

21 декабря 2018, 02:30
Житель Верхней Пышмы признан виновным в нападении на сотрудника полиции. При попытке задержания он ударил полицейского по лицу. Следующие 1 год и 1 месяц обвиняемый проведёт в колонии строго режима.

14 августа 2018 года наряд полиции прибыл в магазин «Магнит» на улице Дзержинского в Среднеуральске. Согласно поступившей информации, покупатели видели, как трое граждан совершают кражу продуктов.

Правоохранители потребовали у подозреваемых пройти с ними в отделение полиции, но один из мужчин отказался это сделать и после словесной перепалки ударил полицейского по лицу.

20 декабря суд признал жителя Верхней Пышмы виновным и с учётом того, что ранее обвиняемый уже был судим за совершение разбоя, назначил ему наказание в виде 1 год и 1 месяца заключения в колонии строго режима, сообщают «Вечерние Ведомости».

Материалы по теме
39-летняя тагильчанка осуждена на 1 год и 9 месяцев за нападение на полицейского
#Общество#Уголовное дело#Обвинительный приговор#Мужчина#Верхняя Пышма#Среднеуральск#Колония строгого режима#Нападение на сотрудника полиции
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07