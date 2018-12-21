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Posted 21 декабря 2018,, 12:44

Published 21 декабря 2018,, 12:44

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Нижний Тагил интегрирован в туристический маршрут по следам экспедиции XVIII века

21 декабря 2018, 12:44
Нижний Тагил вошел в список городов самого протяженного туристического маршрута по следам исследовательской экспедиции XVIII века из Европы в Азию и Северную Америку.

В маршруте представлено семь исторических достопримечательностей города: Лисья гора, спорткомплекс «Гора Белая», выставочный комплекс УВЗ, памятный знак «Европа-Азия», музеи «Горнозаводской Урал», «Дом Черепановых», «Демидовская дача».

В XVIII веке отряд ученых под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова совершил две камчатские экспедиции. На пути их следования находились города Свердловской области.

Северная экспедиция позволила ученым определить границы России на северо-востоке Азии, описать часть Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также открыть запад американского континента. В ходе чего были совершены значительные исторические, этнографические и другие открытия XVIII века.

Находясь в Свердловской области, ученые XVIII века описывали быт населения Нижнего Тагила. Об этом рассказал руководитель туристического проекта, путешественник, член Русского географического общества Ильдар Маматов.

Руководитель прибыл в Нижний Тагил для презентации маршрута. Проект был представлен мэрии города, экскурсоводам, географам, краеведам, опытным туристам, представителям музеев, библиотек, образовательных учреждений. Помимо Нижнего Тагила, в список городов турмаршрута вошли Екатеринбург, Ирбит, Каменск-Уральский, Верхотурье, Камышлов, Туринск и поселок Билимбай, сообщает пресс-служба мэрии города.

На встрече представители Нижнего Тагила решили расширить перечень исторических объектов города, которые касаются камчатских экспедиций.

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