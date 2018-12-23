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Posted 23 декабря 2018, 06:40

Published 23 декабря 2018, 06:40

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Оправдавший ГУЛАГ екатеринбургский депутат заступился за Сталина

23 декабря 2018, 06:40
Депутат городской думы Екатеринбурга от коммунистической партии 23-летний Андрей Пирожков, ставший известным после оправдания существования системы главного управления лагерей, вновь высказался о советском периоде нашей истории. В этот раз Пирожков заступился за Иосифа Сталина.

На своей странице в Facebook Пирожков разместил портрет советского лидера с надписью «С днём рождения, товарищ Сталин!» и указал в посте, что он заслоняет собой всю оставшуюся историю.

На фоне ничтожества и мерзости нашего руководства фигура Сталина встает в исполинский рост и заслоняет собой всю оставшуюся историю,указал депутат гордумы Екатеринбурга.

Критику в адрес сталинского режима Пирожков обосновал происками представителей либерального крыла, сообщает «ЕТВ».

Они ненавидят Сталина не за то, что в нем было плохого, они ненавидят Сталина за то, что он служил своей стране, а не за то, что он убивал людей. Либералы ненавидят его за то, что он лег в могилу в штопаных носках. Когда понадобилось что-то на него надеть, выяснилось, не обтрепанных кителей у него нет. Вот это является главным предметом лютой ненависти,объяснил представитель КПРФ.

Напомним, что ранее Пирожков стал известен в информационном пространстве благодаря оправданию ГУЛАГа и желанием внедрить элементы этой системы в наше время.

#Общество#Новости УрФО#Городская дума#История#Иосиф Сталин#Ссср#КПРФ#Екатеринбург
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