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Posted 26 декабря 2018,, 10:45

Published 26 декабря 2018,, 10:45

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Компания депутата гордумы Екатеринбурга займется планировкой участка для ЭКСПО-парка

26 декабря 2018, 10:45
Компания «ЛСР. Недвижимость-Урал», которой руководит депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий, займется планировкой и межеванием участка, предназначавшегося для ЭКСПО-парка.

Компания «ЛСР. Недвижимость-Урал» займется планировкой и межеванием участка в границах улиц Юрия Исламова, Металлургов и Татищева, набережной Верх-Исетского пруда и границы Большого Конного полуострова. Данная территория ранее предназначалась для государственных нужд в целях выполнения мероприятий по подготовке и проведению всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский просил продлить резервирование земель под ЭКСПО-парк во избежание застройки территории жилыми кварталами, так как данный участок планируется использовать для заявки на ЭКСПО-2030.

Правительство Свердловской области разделило территорию на два участка, один из них будет застроен жильем, а второй распланирует компания «ЛСР», руководителем которой является Владимир Крицкий. Компания должна получить техническое задание для разработки проектов в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, сообщает «Деловой квартал».

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#Экономика#Новости УрФО#ЭКСПО-2025#Компания#Александр Высокинский#Екатеринбург#Владимир Крицкий
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