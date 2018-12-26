Компания депутата гордумы Екатеринбурга займется планировкой участка для ЭКСПО-парка

Правительство Свердловской области разделило территорию на два участка, один из них будет застроен жильем, а второй распланирует компания «ЛСР», руководителем которой является Владимир Крицкий. Компания должна получить техническое задание для разработки проектов в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, сообщает «Деловой квартал».